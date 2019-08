Palhinha dá a conhecer Almeirim a mais de 200 milhões de pessoas

Numa publicação do portal “Esporte”, Palhinha explica porque decidiu apostar no U. Almeirim SAD e fala das ambições para este novo projeto.



À cidade de Almeirim e ao clube é dado grande destaque na reportagem do importante site brasileiro.



Aqui pode ler o artigo onde o bicampeão mundial pelo S. Paulo explica que teve “uma conversa positiva e as coisas começaram a fluir. Acompanhamos jogos no final da última temporada para definir o grupo, aguardamos a assembleia para constituição da SAD e, com a escritura, demos início às burocracias em cartório”.