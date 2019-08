U. Almeirim SAD conhece adversário na Taça de Portugal

1.ª ronda da Prova Rainha do futebol português envolve equipas do Campeonato de Portugal e dos campeonatos distritais.

O auditório 2 da Cidade do Futebol acolhe no dia 8 de agosto (quinta-feira), pelas 15h00, o sorteio da Taça de Portugal Placard.



Neste arranque do caminho para o Jamor participam equipas do Campeonato de Portugal e dos campeonatos distritais.



Os clubes da Ledman Liga Pro integram a prova na segunda ronda. Os clubes da Liga NOS entram na Taça de Portugal Placard à terceira jornada.