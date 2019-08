Rancho de Almeirim regressa a França

Mais uma vez, o Rancho de Almeirim deslocou-se a França, desta vez a convite do Município de Valentigney, para participar no “Rythmes et Couleurs”, 30º Festival Internacional de Folclore daquela cidade.



Além do nosso grupo, participaram grupos da Indonésia, “SMA Labsschool Kebayoran”, o “Ballet Vigbulite” da Letónia e o “Ballet Folclórico do Chile”, representando a Ásia, América do Sul e Europa do Norte. Nos dias 6 e 7 deste mês, naquela cidade, numa organização do Município e em colaboração com as associações culturais, desportivas e História Passeios.



REPORTAGEM COMPLETA NA EDIÇÃO EM PAPEL NAS BANCAS