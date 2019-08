Ninguém se pode queixar de não ter um amigo, podendo ter um cão

Nada lhe passa indiferente e por isso é óptimo para cão de guarda e para cão de família. Quero ainda acrescentar que ele sente uma grande ligação com os donos e é um pouco reservado com estranhos, mas não por muito tempo. Gosta de correr, saltar e brincar. Ele é muito cuidadoso quando brinca com crianças pequenas, e mais agitado quando seu companheiro de “bagunçada” são as “crianças maiores”. Um companheiro muito enérgico que raramente se cansa primeiro. É fácil de treinar e muito inteligente, fará qualquer coisa para agradar aos seus donos. “Ultimamente, tenho passado muito tempo a pensar na minha história, e aquilo que percebo cada vez mais é que não interessa de onde vimos, porque partilhamos muitas coisas em comum”, escreveu Michelle Obama, recentemente, no Instagram e mais continuando “Quero que todos nós nos consigamos lembrar que estes momentos, e estas lições, fazem de nós quem somos.

“Os olhos do meu cão enternecem-me. Em que rosto humano, num outro mundo, vi eu já estes olhos de veludo doirado, de cantos ligeiramente macerados, com este mesmo olhar pueril e grave, entre interrogativo e ansioso?”

Florbela Espanca



Por isso, espero que todos vocês acreditem na vossa história. Espero que consigam reconhecer que aquilo que pensam ser uma fraqueza pode, na verdade, ser um poder. Espero que reconheçam o poder da vossa voz” Frases sábias, de pessoas famosas de todos os tempos… uma pequena mostra de que nossos animais não se importam com nossa aparência, o nosso dinheiro, quem somos ou o que fazemos. Eles amam-nos desde o primeiro momento em que chegam as nossas vidas. Isso é tudo o que eles precisam para nos dar todo o seu amor e lealdade incondicionais pelo resto de nossa vida, ou, pelo menos, da vida deles. E para finalizar como disse Thom Jones “Os cães têm uma forma de encontrar as pessoas que deles necessitam, preenchendo um vazio que nem sequer elas sabem que tem”.