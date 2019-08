Pântano atua no Under The Doom Festival

A banda de Almeirim Pântano está confirmada para o Festival The Under the Doom no domingo, 8 de Setembro, em Lisboa, no mesmo dia em que atuam os Paradise Lost.

Dia 07,Sábado:

RCA CLUB/Lisboa

Alcest (Fr), Daylight Dies (USA), Solstice (Uk), Ardours (Pt/It), Consecration (uk), Wells Valley (Pt)

Dia 08 Domingo:

LAV – Lisboa ao Vivo

Paradise Lost (Gb), DISILLUSION, DARKHER (uk), Heavenwood (Pt), Pântano (Pt).

Os Passes gerais para 3 dias estão já disponíveis ao valor de 60€ aqui:

????Aqui: https://bit.ly/32yRZaV

????Aqui: https://bit.ly/2Y8gWKO

???? http://bit.ly/UnderTheDoom2019LisboaTickets

Os bilhetes diários já disponíveis ao valor de 30€ aqui:

Bilhete dia 07 Sábado:

????https://bit.ly/2LUpgIn

????https://bit.ly/2KprOLk

???? http://bit.ly/UnderTheDoom2019LisboaTickets

Bilhete dia 8 Domingo:

????https://bit.ly/2LUQlLy

????https://bit.ly/2KprOLk

???? http://bit.ly/UnderTheDoom2019LisboaTickets

Para o dia 6 sexta-feira, a venda será exclusiva no próprio dia ao valor de 15€.