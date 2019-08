Crédito Agrícola apoia PME na Certificação Líder e Excelência

O Crédito Agrícola apoia as PME que queiram candidatar-se ao Estatuto PME Líder e Excelência. As empresas poderão obter informações e iniciar o processo de candidatura através das Agências do Crédito Agrícola, sendo que a mesma pressupõe o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal.

As PME que obtenham o Estatuto PME Líder e/ou PME Excelência podem usufruir das “Soluções CA Empresas Premium” que incluem soluções de financiamento de curto prazo e gestão de tesouraria, de apoio à gestão corrente e do investimento, linhas de crédito comerciais e protocoladas, seguros e serviços de banca à distância, com um preçário diferenciado.

Os estatutos PME Excelência e PME Líder têm como objectivo sinalizar, através de um instrumento de reputação, o mérito de pequenas e médias empresas com perfis de desempenho superiores. Estas distinções são atribuídas anualmente, sendo crescente o número de PME com esta certificação atribuído com o apoio do Crédito Agrícola e que têm vindo a beneficiar das condições especiais das Soluções CA Empresas Premium.

Para mais informações basta contactar umas das 656 agências Crédito Agrícola ou consultar o site www.creditoagricola.pt.