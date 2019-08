“Não pretendo viver da política”

JUVENTUDE Joaquim Rafael Gomes foi eleito líder da JS de Almeirim

O que o fez avançar para a liderança da JS Almeirim?

Considerando a altura em que o país se encontra, achei a melhor atitude a tomar, uma vez que já tenho 8 anos de juventude socialista e aprendi muito com estes anos ao trabalhar em diversas equipas e com o passar por diversas funções. Por essas razões e pelas eleições que vão decorrer ao longo deste ano, achei esta a atitude mais correta a tomar.



Quais são as linhas orientadoras do seu projeto? As linhas orientadoras deste projeto vão ao encontro do slogan da minha candidatura “Esquerda XXI, juventude, experiência e conhecimento. Pretende-se assim atrair jovens para a política, jovens com conhecimento, visto esta ser uma geração extremamente qualificada. Queremos assim atrair esses jovens à participação ativa na política, nomeadamente a diminuição da abstenção em todas as eleições.



Mesmo sendo um projeto mais curto, é possível concretizar tudo isso?

Acreditamos que sim. Com a equipa de trabalho que constituímos, uma equipa dedicada, motivada e experiente, sei que juntos vamos conseguir atingir os objetivos que nos propusemos.



Como se consegue atrair jovens?

Nos dias de hoje, essa é uma tarefa que não está muito facilitada. Muitos dos jovens neste momento estão desmotivados e descrentes na política, mas compete-nos a nós atraí-los novamente, passando a mensagem de forma fundamentada, simples e correta sobre a importância e o papel que eles têm, não só no momento atual mas também no nosso futuro.



Não acha que os políticos “seniores” e de dimensão nacional têm afastado os jovens da política?

Sim, tenho de confessar que algumas atitudes de alguns políticos de dimensão nacional têm causado má impressão nos jovens e, por consequência, o seu afastamento. As atitudes mais negativas, infelizmente, causam, na maioria das vezes, um maior impacto que as positivas. A ideia dos “jotinhas” não afasta os jovens da política? Penso que atualmente não seja esse o problema. Como já referido anteriormente, o problema, no meu entender, prende-se com o facto de os jovens estarem pouco motivados para a política na generalidade. A definição “jotinhas” é muito generalizada, e não é a realidade da maioria dos jovens. Considero-me um desses jovens, que atingiu os seus objetivos apenas com o seu trabalho.



O Joaquim imagina-se a viver da política no futuro?

Eu sou dos que pensam que não se vive da vida política, mas sim está-se

na política, até porque considero que os cargos são passageiros. A política somos todos nós e as atitudes cívicas que tomamos. É nisso que acredito, e por esse motivo comecei desde cedo a voluntariar-me como bombeiro, hoje em dia é a minha profissão e já lá vão 12 anos neste sector. Contudo, estou disponível para estar ao lado do Partido Socialista sempre que o partido assim entenda que eu deva estar, e onde possa ser uma mais-valia.



Quer que a JS de Almeirim ganhe peso na concelhia do PS?

Acho fundamental e natural que isso aconteça. Os jovens são o futuro. E quanto mais cedo se começarem a integrar na vida política, mais fácil será no futuro termos pessoas capazes para os desafios que tenhamos que enfrentar.

Acha que tem sido feito um bom trabalho autárquico? Sim, sem dúvida. Exemplo disso é o facto de os compromissos eleitorais assumidos pelo Partido Socialista de Almeirim estarem a ser cumpridos.

E na área da juventude também? Na área da juventude também, onde se vê um investimento por parte deste executivo na educação, desporto e cultura. Pilares estes que são fundamentais para a juventude. Saliento como exemplo, as constantes iniciativas no Cine-Teatro, com ótimos cartazes para jovens.



Está disponível para integrar as listas do PS nas autárquicas de 2021?

A minha disponibilidade para com o PS Almeirim é total. Se o partido e os seus militantes o entenderem, eu estarei preparado para esse desafio.

Tem gostado do trabalho desenvolvido na assembleia de freguesia? Tem sido para mim um gosto enorme e uma honra poder representar as pessoas que me elegeram. Era uma realidade que não conhecia e tem-se mostrado uma surpresa muito positiva.