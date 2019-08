Cão deixado a morrer na estrada da barragem dos Gagos

Duas voluntárias da Pravi Alpiarça-Almeirim encontraram esta quarta-feira, dia 31 de julho, um cão deixado para morrer na estrada da barragem dos Gagos.

O animal encontra-se em cuidados veterinários e foi batizado como Marshmallow.

Os custos dos tratamentos rondam os 300 euros e a associação apela à sensibilização da comunidade no sentido de ajudar com as despesas, fazendo uma transferência para 0033 0000 4530 8483 78 805 e enviando o comprovativo para a página do núcleo de Almeirim-Alpiarça, pois o nib é da associação a nível nacional e mediante esses comprovativos é atribuído localmente.

O Marshmallow foi diagnosticado com leishmaniose, mas a doença pode ser controlada.