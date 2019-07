Adiada inauguração do CDOS Santarém em Almeirim

Por motivos de agenda, a cerimónia de Inauguração do CDOS Santarém, agendada para a manhã desta terça-feira, 30 de julho, foi adiada para data a anunciar posteriormente.



No entanto o novo edifício do CDOS Santarém, situado em Almeirim, ficará operacional, como estava previsto, amanhã, dia 30 de julho.

A Proteção Civil do Distrito de Santarém passará a contar com uma infraestrutura, criada de raiz para acolher este centro de coordenação e decisão ao nível distrital.



O CDOS Santarém é a 3ª fase de um projeto mais vasto integrado no “Campus de Proteção Civil” e que já tem em funcionamento da Base da Força Especial de Proteção Civil, a Unidade de Reserva Logística Nacional e Parque de Veículos do Centro Tático de Comando da ANEPC.”