As habituais festas de Benfica do Ribatejo voltam à freguesia de 19 a 21 de julho. Vai ser um fim-de-semana repleto de animação com tasquinhas, música, bailes, folclore e vacadas. As festas têm inauguração marcada para as 20h30, com o hastear da bandeira. Às 21h00 sobe ao palco o grupo de Almeirim, Sopa da Treta. às 22h00 segue o baile com o Duo Jorge Paulo e Susana.



Destaque ainda para a atuação do cantor Jorge Guerreiro no domingo, às 22h15.