Campo Pequeno com uma noite “como vem nos livros”

A Praça do Campo Pequeno recebeu na noite desta quinta-feira a corrida de homenagem à Região Autónoma dos Açores, com a presença do cavaleiro açoriano Tiago Pamplona e dos grupos de forcados da Tertúlia Tauromáquica Terceirense e do Ramo Grande.

Poucos dias depois da polémica corrida em Coruche, o Campo Pequeno recebeu uma noite tranquila para a festa dos toiros. Salgueiro da Costa teve em sorte um dos exemplares mais difíceis da noite, cumprindo a tarefa que lhe coube. Com nota positiva estiveram Miguel Moura (uma das mais vibrantes atuações da noite) e também Manuel Telles Bastos e Ana Batista (depois de ter ultrapassado o nervosismo inicial, poucos dias depois da colhida em Coruche).

Filipe Gonçalves e Tiago Pamplona, cumpriram sem deslumbrar. Luis Pires, cabo do Ramo Grande, ganhou o concurso para melhor pega, no quinto da noite.

Os exemplares da ganadaria Eng. Jorge Carvalho colaboraram no geral, numa corrida que contou com a presença do presidente do Partido Socialista, Carlos César.