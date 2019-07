No dia 5 de julho, a Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT) convidou as famílias dos seus alunos a participar numa atividade intitulada “EPVT faz acontecer”, uma mostra de projetos e atividades realizados durante o ano letivo 2018/2019. Num ambiente de festa, alunos e professores interpretaram canções, apresentaram encenações poéticas, realizaram visitas guiadas a exposições. Posteriormente, desfrutaram, em conjunto com as famílias, de um jantar convívio, nos claustros da escola.

Alunos do curso Técnico/a de Turismo partilharam produtos do seu projeto “Rota dos 3R”, uma rota turística sustentável de Valada à Ribeira de Santarém, elaborada tendo como ponto central o rio Tejo. Além disso, foi apresentado o projeto ““Waterfalls” que consistiu na criação de um roteiro pelas cascatas de Portugal. Os alunos da área de restauração apresentaram o projeto “Desperdício zero”, centrado numa cozinha mais sustentável. Foram ainda partilhados filmes realizados pelos alunos, no âmbito das Provas de Aptidão Profissional (PAP), em parceria com a Adega Cooperativa do Cartaxo e os Bombeiro Voluntários de Alcanede. Durante todo o evento, foram projetadas imagens que deram a conhecer todas as atividades realizadas pela comunidade escolar, durante o ano letivo.

A sala sensorial, criada pelos alunos do curso Técnico/a de Multimédia, no âmbito do projeto “EPVTejo – Envolver, Preservar e Valorizar o rio Tejo”, procurou apelar aos sentidos, através de imagens e sons recolhidos no Tejo e, posteriormente, trabalhados nas aulas da área técnica. Deste projeto resultou ainda a exposição de logótipos criados para o mesmo.

Os convidados puderam também visitar diferentes exposições patentes no espaço escolar, nomeadamente, “Olhar sobre”, resultante de um concurso de fotografia. E a exposição “E se fosse contigo?”, alusiva ao projeto de voluntariado, realizado em parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém.

Os alunos dinamizaram também o “Espaço Erasmus+” onde divulgaram este programa e falaram da experiência de estagiar num país europeu e como isso os marcou positivamente.

Este evento permitiu colocar em evidência as ações concretizadas no âmbito de Cidadania e Desenvolvimento e reforçar as relações escola, família, comunidade, tão importantes para a formação integral dos jovens alunos.