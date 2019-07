Alerta: Estradas fechadas no fim de semana

A cidade de Almeirim vai mais uma vez receber a Grande Festa Nacional do Ciclismo de formação, o “Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo” com mais de 800 atletas e cerca de 1700 acompanhantes.



Nesse sentido, a autarquia lançou um apelo para “a melhor colaboração possível, nomeadamente nas questões relacionadas com o trânsito”.



A Câmara alerta que no sábado, das 15h até às 19h, o trânsito irá mesmo estar fechado nas seguintes artérias: Av. D. João I, Av. Liberdade, Rua da Paz, Urbanização junto circuito manutenção e hortas urbanas.



No domingo entre as 9h e as 13h, o trânsito irá mesmo estar fechado nas seguintes artérias: Av. D. João I, Av. Liberdade, Rua da Paz, Urbanização junto circuito manutenção e hortas urbanas, Rua Mário Soares, Av. 25 de Abril, Rua António Sérgio, Rua Bernardo Gonçalves e Rua das Milheiras.