CMA quer aumentar lanches da manhã

Em março, a Câmara Municipal de Almeirim lançou o projeto de lanches saudáveis de forma a ajudar os alunos e as familias quer do ponto de vista económico quer do ponto de vista alimentar. Por 8 euros/mês fornece o lanche da manhã e a adesão ronda os 100 alunos.



“Os Pais não se preocupam com esse aspecto tao importante da sua alimentação e os miúdos comem bem. Para incentivar a adesão ao projeto distribuímos semanalmente cromos para completar uma caderneta e agora é tempo de distribuir uma caneca a cada um. Ontem ja distribui algumas, amanha vou distribuir o resto. Estou certo que no proximo ano letivo vamos ter mais alunos a comer melhor e barato”, afirma Pedro Ribeiro.