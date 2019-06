Antiga vereadora de Almeirim contínua em Portalegre

Manuela Cunha é a primeira candidata da CDU pelo círculo de Portalegre. Aos 63 anos a animadora Cultural e antiga vereadora em Almeirim e membro da Assembleia Municipal. participou também os Movimentos Estudantil, Pacifista e Anti-Nuclearista, em França, nos anos 70, e posteriormente nas lutas ecologistas em Portugal.

Manuela Cunha foi representante do Partido Ecologista «Os Verdes» na Federação dos Partidos Verdes da Europa, tendo participado na sua fundação, em 2004 e representante do Partido Ecologista «Os Verdes» na Comissão Nacional de Eleições.

Activista da luta em defesa da Linha e do Vale do Tua, pela reposição do transporte ferroviário na Linha do Leste e pela preservação da Fábrica Robinson, em Portalegre.

A animadora cultural é ainda membro do Conselho Nacional e da Comissão Executiva do Partido Ecologista «Os Verdes».