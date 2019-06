Manas gémeas trocam Fazendense pelo Benfica

As irmãs Matilde e Madalena Costa são os mais recentes reforços do Benfica para 2019/202.

Coube ao Fazendense fazer o anúncio da saída: “É com alguma tristeza mas com muito orgulho que anunciamos a despedida das nossas Matilde e Madalena. O Fazendense deseja as maiores felicidades e toda a sorte para este novo projecto.”

As irmãs gémeas, filhas do antigo central Samuel, que se destacam como das melhores atletas do distrito na sua categoria, vão trocar o amarelo e preto do Fazendense, pelo vermelho e branco, do SL Benfica.