A entrega dos Prémios da Entidade de Turismo do Alentejo e Ribatejo decorreu, no dia 15 de Junho, em Montemor-o-Novo e para Almeirim veio um dos prinicipais prémios.

O Festival da Sopa da Pedra, organizado pela Confraria Gastronómica de Almeirim ganhou o prémio de “Melhor Evento de Gastronomia”.

Esta é a nona edição dos “Prémios Turismo do Alentejo” e a quinta edição dos “Prémios Turismo do Ribatejo”.



No total, concorreram 114 projetos da região do Alentejo e a região do Ribatejo.