Nuno Carrapato é uma estrela

No próximo dia 23 de Nuno Carrapato vai participar, em Leiria, num jogo de estrelas Honroso por ocasião da Cerimónia de Abertura Torneio Lopes da Silva. O convite foi endereçado pelo Presidente da Associação de Futebol de Santarém.



No jogo no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa em Leiria vai contar ainda com João Vieira Pinto, Pauleta, Maniche, Ricardo, Tiago, Costinha, Bosingwa, Fernando Meira, Nuno Assis, Nuno Valente entre outros…