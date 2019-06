Sporting com almeirinense na equipa conquista título nacional

Este domingo, dia 9 junho, a precisar apenas de um empate e frente a um Tondela que contava por derrotas os nove encontros realizados nesta fase final da categoria, a formação verde e branca com almeirinense Lucas Anjos voltou a ser superior e garantiu a revalidação do título com uma goleada por 5-0, com golos de Luís Gomes (7′), Mateus Fernandes (33′), David Moreira (34′) e Youssef Chermiti (39′ e 70′).



A assistir ao jogo na Academia de Alcochete o amigo Duarte Ribeiro quis registar com Lucas Anjos o momento histórico.



Este foi o 14.º Campeonato ganho pelo Sporting nos iniciados, igualando assim o registo do FC Porto e com mais quatro do que o Benfica.



Depois do ano desportivo já ter ficado marcado com a chamada à seleção nacional, Lucas Anjos chega agora ao título de campeão nacional.