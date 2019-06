Duas equipas do Agrupamento de Escolas de Almeirim foram premiadas no concurso SITESTAR.PT promovido pela DECO em parceria com a dns.pt.



A equipa BARTC obteve um primeiro lugar na categoria jovens com talento, premiada com uma viagem a Berlim para as alunas (Ana B., Carolina C. é Ana C.) e Prof. Paula Mesquita.



A equipa Peacekeepers ( Margarida, Matilde e Sofia) obteve uma menção honrosa na categoria “faz a diferença”.