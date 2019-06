Escola Febo Moniz mostra tradições

Os alunos do 7.º ano da Escola Febo Moniz de Almeirim apresentaram, recentemente, alguns dos trabalhos realizados ao longo do ano, integrados no projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular.



Segundo explica o Agrupamento, estes trabalhos envolveram todas as disciplinas e várias modalidades: pinturas em telas e fotografias de Almeirim, o trabalho da vinha e do vinho, criação de rótulos para garrafas, o Senhorio (maquete coletiva) e a Taverna Medieval, danças medievais, poemas e provérbios alusivos ao vinho, o estudo estatístico e financeiro da produção do vinho, mural do ambiente, entre outros.



Para finalizar a iniciativa realizou-se um almoço convívio/partilhado entre alunos e professores.