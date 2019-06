Temperaturas descem 30 graus em Almeirim e a culpa é do Miguel

Depois de quase quarenta graus na semana passada, os termómetros vão descer e muito. As mínimas vão chegar aos 10 graus.



As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Para esta quinta-feira, dia 6, o IPMA diz que deve chover entre as 16h e as 21h com temperaturas entre os 22 graus de máxima e os 11 de mínima. No dia 7, o IPMA aponta para 23 de máxima e 10 de mínima. No sábado, dia 8 junho, a máxima é de 24 e a mais baixa de 11.



Mas na sexta e sábado, a probabilidade de chuva desce.



Portugal continental vai ser afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte a partir de quinta-feira na sequência da depressão Miguel, indicou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Em comunicado, o IPMA explica que a depressão Miguel está centrada a nordeste no arquipélago dos Açores e em deslocamento para leste-sueste, em direção à Galiza.”Associada a esta depressão, está uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, e que deverá aproximar-se do território do continente a partir da manhã de quinta-feira”, adianta o IPMA.