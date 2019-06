VÍDEO | Já está: Almeirim tem mais luz e é menos poluente

A Câmara Municipal de Almeirim concluiu a introdução total do sistema de iluminação pública baseada em tecnologia LED no concelho, numa iniciativa que decorreu esta quarta-feira, 5 junho, com a presença de Carlos Miguel, Secretário de Estado das Autarquias Locais.



“É um ato simbólico mas um significado enorme, não só ambiental mas também de eficiência económica”, sintetizou o membro do Governo que colocou o capacete e vestiu arnês para mudar as lâmpadas juntamente com Pedro Ribeiro.

Numa cerimónia simbólica, no Dia Mundial do Ambiente, foi retirada a última lâmpada de vapor de sódio, material considerado nocivo para o ambiente e colocada uma de tecnologia LED.

No total, trata-se de um investimento de 1,2 milhões de euros e que vai permitir uma poupança anual de 250 mil euros, além de uma redução de cerca de 383 toneladas por ano nas emissões de dióxido de carbono.