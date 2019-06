VÍDEO | Jantar Vínico solidário na Quinta do Casal Branco

A turma da 2ª edição da pós-graduação de Wine Marketing & Events do ISLA Santarém está a organizar um Jantar Vínico e um Leilão Solidário de Grandes Vinhos do Tejo, feito por uma leiloeira credenciada, que decorreu no dia 1 de Junho, na Quinta do Casal Branco, em Almeirim.



A Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo associou-se a este evento numa parceria à qual também se associou a CVR Tejo.



Os alunos atentos à região decidiram aliar três fatores: competências próprias, promoção dos vinhos do Tejo e solidariedade. O lucro obtido com este evento solidário será entregue, na sua totalidade, a duas Instituições locais de solidariedade social: a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim e a Fundação Luiza Andaluz.