Festa: Todos aos Cortiçois

Os Cortiçois recebem este fim-de-semana, dias 8 e 9 de junho, dois convívios com gastronomia e música.

Este sábado, dia 8, está marcada a estreia com atuação de Pontével, Ponte Rol, a da Lapa e a de Benfica do Ribatejo. A abertura do Arraial irá efetuar-se de tarde, a partir das 16h.

A chegada das Marchas é pelas 17h. Depois à noite, o convívio e os desfiles irão decorrer, encerrando às 23h com um Baile Musical.

No domingo, dia 9, o programa começa com abertura do Arraial às 15h seguem-se com jogos tradicionais, petiscos e atuações musicais.

Às 21h da noite, o Grupo “Mccompany” de Salvaterra e Magos subirá ao palco, e as festas terminam, às 22h, com um Baile musical e, com a participação do duo “FM Musik”.