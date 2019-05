Com a aproximação do final de mais um ano rotário está a chegar a hora da Transmissão de Tarefas, evento que assinala o culminar de um ano de trabalho e o início de outro com renovada vontade de servir e de dar cumprimento ao lema deste ano: «o Rotary conecta o Mundo».

O Rotary Club de Almeirim agendou o dia 14 de Junho para a Transmissão de Tarefas.