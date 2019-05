Misericórdia de Almeirim associa-se ao 432º aniversário de Pernes

A Santa Casa da Misericórdia de Pernes no âmbito das comemorações do seu 432º aniversário Instituição realizou, no dia 24 maio, um conjunto de iniciativas para assinalar a data.



Com uma missão secular e responsabilidade em servir, como a maioria das Misericórdias, pretende, à semelhança do que tem vindo a concretizar em anos anteriores, levar a efeito algumas atividades, em comemoração do seu aniversário, sob a temática “Mais que um Encontro uma Partilha em Páginas de Misericórdia”.



Neste sentido, e sobre este tema, para além do desenvolvimento de outras atividades, no dia 24 de maio, no Auditório da Quinta da Torre, desta Instituição, publicou o livro “A Voz de 20 anos”, assim como realizou a III Feira do Livro, onde as Misericórdias, mais uma vez, poderam mostrar as suas publicações, partilhando a forma como guardam as suas memórias, perpetuam os outros, registam o passado e o presente e, enfim, escrevem páginas de misericórdia, fazendo história.



Para além disso, foi realizado um Seminário que abordou a temática “Comunicação e Misericórdia”, no qual contou com a presença de representantes de algumas Santas Casas, designadamente Leiria, Almeirim, Entroncamento e Santo Tirso, para além da União das Misericórdias Portuguesas.



Helena Duarte, Diretora Geral da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, marcou presença e abordou o tema “Comunicação e Misericórdia”