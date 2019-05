Europeias: Abstenção ganha em Almeirim a todas as forças políticas e de goleada

Nas quatro freguesias de Almeirim, o Partido Socialista conseguiu ganhar em todas e com margem folgada mas a terra da Sopa de Pedra não foi excepção na abstenção com números recordes: 71,3% dos eleitores a não exercerem o direito de voto.



Atrás do PS, que conseguiu 44,2% dos votos, ficou o PSD com PSD com 13,1%, depois PCP-PEV com 9,1, Bloco de Esquerda com 8,8, CDS conseguiu 5,1 e o PAN 3,4.

O Partido Socialista conseguiu ainda dois grandes resultados em Benfica do Ribatejo e Raposa com votações acima dos 50%. Em Benfica, os socalistas 55,31 e na Raposa 58,12.

A nível distrital, o PS conseguiu 34.18%, PSD 20.49%, BE 9.91%, CDU 8.01% e CDS 5.72%. PS venceu em 19 dos 21 concelhos (PSD em Ourém e CDU venceu em Alpiarça). O PS venceu nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Almeirim, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coruche, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Mação, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila da Barquinha.



(em atualização)