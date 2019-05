A equipa de iniciados do U. Almeirim sagrou-se, este domingo, dia 26 maio, Campeã Distrital da 2.ª Divisão.



Foi uma temporada muito positiva para a equipa do U. Almeirim que terminou o campeonato destacado do CADE, que foi segundo classificado a nove pontos de distância.



Na última jornada, o U. Almeirim joga no Entroncamento.