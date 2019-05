Rebita é reforço da Ac. Santarém

Para a 1ª Divisão do Campeonato Distrital de Juvenis, o treinador escolhido foi Pedro Cunha ‘Rebita’, novidade no quadro técnico da Associação Aacadémica de Santarém, mas com “provas dadas em vários clubes do Distrito”, sublinha o clube escalabitano.



“Depois de uma paragem por vontade própria, este convite, este projecto e esta equipa fizeram com despertasse de novo aquele sentimento de amor que sinto futebol e a vontade de transmitir aos mais novos as minhas ideias, as minhas ideias e vivências”, já revelou o treinador a O ALMEIRINENSE.



Pedro Miguel Duarte Gonçalo Cunha fez percurso como jogador até 2013, altura em que se iniciou como treinador, conquistando em seniores uma Supertaça Dr. Alves Vieira e duas Taças do Ribatejo em Juniores.



“Ao Pedro damos as boas-vindas, esperando que encontre neste clube desafios à altura das suas expectativas”, conclui o clube.