A Gala Tejo foi celebrada a rigor, no Sábado, 18 de Maio, no Hotel dos Templários. Perante a presença de 350 pessoas foi dado lugar à cerimónia de entrega de galardões no âmbito do X Concurso Vinhos do Tejo, bem como das melhores empresas e profissionais do setor, com a atribuição dos Prémios Vinhos do Tejo, nas categorias ‘Empresa Dinamismo’, ‘Empresa Excelência’, ‘Enólogo do Ano’ e ‘Prémio Carreira’ e do Tejo Gourmet – 9º Concurso de Iguarias e Vinhos do Tejo.