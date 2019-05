Fazendas: Alunas imparáveis no futsal

Pela sexta vez consecutiva, a equipa de Futsal no escalão de iniciadas femininas da Escola Básica de 2º e 3º ciclos de Fazendas de Almeirim, conquistou o Campeonato Distrital da modalidade.



De realçar igualmente, os resultados das Finais Distritais de outros grupos-equipa daquela Escola, nomeadamente um 1º lugar em Ginástica Artística e Trampolins no escalão de infantis masculinos, um 2º lugar e um 3º lugar, respetivamente, em Trampolins e Ginástica Artística no escalão de infantis femininos, um 2º lugar na modalidade de Badminton em singulares no escalão de infantis feminino e um 3º lugar na modalidade de Basquetebol no escalão de iniciados femininos.



A estratégia delineada pela Coordenação do Desporto Escolar da escola e pelos professores envolvidos nas respetivas modalidades, com o objetivo de fomento de iniciação à prática desportiva em modalidades tão diversificadas e abrangentes e que vão ao encontro dos interesses dos alunos e que não existem como oferta local, tem-se manifestado de sucesso pelos resultados conquistados.