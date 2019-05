Cup Fazendas Vila arranca

O Torneio organizado pelo Fazendense arranca já no dia 25 de maio. São sete dias de muito futebol e com uma competição que vai dos juniores (dia 25) até aos juvenis (dia 16 junho). Pelo meio há:



1 junho Sub-8

2 junho Sub-9

8 junho Infantis

9 junho Sub-6 e Sub-7

15 junho Iniciados



O torneio decorre no Complexo Prof. Sousa Gomes.