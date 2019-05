Ginásio “Mexe essas Pernas” comemora aniversário

Joana Pernas, proprietária do ginásio “Mexa essas Pernas”, vai proporcionar um Open Day no dia do aniversário do espaço, 23 de maio.

Neste dia poderá treinar gratuitamente e fazer todas as aulas de grupo e para as inscrições feitas neste dia , oferta de uma semana de treinos (23 maio a 31 maio).



Abertura 10h

– Cardiofitness e Musculação durante todo o dia

– 12:15 Crosstraining

– 13:15 Fit Abs+BumBum

– 18h Crosstraining

– 18:45 Zumba Fitness

– 19:30 Stand Up com João Rosa Luz

– 19:50 PARABÉNS

– 20h Pilates

Recorde a notícia da abertura do espaço aqui.