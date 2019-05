A “Vinha e o Vinho” são os temas da 56ª Feira Nacional de Agricultura / 66ª Feira do Ribatejo (FNA19), certame que vai decorrer de 8 a 16 de junho de 2019 no Centro Nacional de Exposições (CNEMA), em Santarém.

A temática da Feira de 2019 tem como intuito realçar um sector que está no topo das exportações a nível mundial e que tem crescido todos os anos com vendas para o exterior superiores a 750 milhões de euros.



A Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo é um ponto de encontro para a realização de grandes negócios e uma oportunidade para que marcas e empresas se destaquem no sector:



O evento conta com uma grande exposição de maquinaria agrícola e equipamentos que será um espaço privilegiado de promoção e de demonstração das mais recentes tecnologias.



A diversidade de expositores representando serviços, artigos comerciais, associações e cooperativas, artesanato ou a gastronomia permite cativar vários tipos de público.



A “Vinha e o Vinho”, entre outros temas, estarão em destaque no ciclo de conferências e seminários “Conversas de Agricultura” contando com mais de 6.000 participantes e oradores internacionais.



No Salão Prazer de Provar, destacam-se os produtos agro-alimentares, equipamentos, acessórios ou serviços destinados a este mercado, representando o que de melhor se produz no nosso país, com realce para as áreas destinadas aos vencedores dos Concursos Nacionais e ao Portugal Sou Eu.



A Fersant – Feira Empresarial da Região de Santarém, promovida pelo Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém, associa-se uma vez mais ao evento.