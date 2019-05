Na última jornada do Campeonato Nacional – 2ª Divisão Sul Seniores e uma semana depois de garantir a subida, a equipa do HC Tigres perdeu, fora, com o Candelária por 5-3.



Para a equipa almeirinense marcaram Filipe Bernardino, Xavier Lourenço, e Anderson Luís

“Acabamos o campeonato com uma derrota, não era o resultado que queríamos, agora trabalhar duro para as duas batalhas que ai vêm, queremos o título de Campeão Nacional da Segunda Divisão”, sublinham os responsáveis do clube.