Footkart faz história

O sonho do Footkart concretizou-se: Em três anos clube consegue um feito Inédito de grande valor com um título do clube consegue, pela primeira vez, na sua história estar no nacional de uma competição de futebol 11 depois de bater o U. Tomar por 2-1.

“Obrigado a todos que nos apoiaram em Tomar e ao longo da época desportiva e PARABENIZAR todos os nossos adversários que tornaram o Campeonato Distrital de Iniciados da I Divisão da presente época desportiva o mais competitivo dos últimos anos”, destacou Vasco Carvalho.

“Um título único, até ao momento na vida do Footkart, que representa o trabalho desenvolvido em duas épocas. Subida merecida que deu muito trabalho mas suportada na qualidade dos miúdos e no muito bom trabalho que se tem feito nos anos anteriores no Footkart”, sublinha o técnico Ricardo Sardinheiro.