Uma noite, um jogo, um ponto e um campeonato conquistado.

Ainda o árbitro Jorge Sousa não tinha apitado para o fim do jogo entre Benfica e Santa Clara já os benfiquistas estavam no Parque da Zona Norte preparados para festejar.



A vantagem folgada de 4-1 permita que se antecipasse a festa.



Gritos, cânticos, buzinas tudo serviu para festejar a conquista do 37.º título de campeão nacional, principalmente no Parque da Zona Norte.