Promessas dos Escuteiros de Benfica

No passado fim de semana, dias 11 e 12 de maio, o Agrupamento de Escuteiros 1123, de Benfica do Ribatejo celebrou as suas promessas.



A vigília ocorreu no sábado, na capela de Santa Marta, onde se sentiu muita emoção. Durante a Eucaristia, na igreja matriz de Benfica do Ribatejo, assumiram a responsabilidade da promessa nove lobitos, oito exploradores, sete pioneiros e um caminheiro. Foi um dia maravilhoso e emotivo, onde se sentiu que “Somos Um”.



Depois da cerimónia e terminada a Eucaristia, houve o habitual convívio entre os elementos do Agrupamento, familiares e amigos, com partilha de comida, bebida e muita conversa. Parabéns a todos: escuteiros, pais, padrinhos, familiares e comunidade em geral. Um Bravo Bravíssimo e Boa Caça…