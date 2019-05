Ténis: Não há idade para somar títulos… Mais um

A Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim conquistou no dia 11 de maio, o Campeonato Regional de Equipas em veteranos +45 ao bater a Scalténis por 5-0. A equipa almeirinense garante assim o acesso ao Campeonato Nacional e dá continuidade aos bons resultados do escalão anterior.

A conquista do Campeonato Regional ficou selada logo nos encontros de singulares, com as vitórias de José Rodrigues, Gonçalo Andrade e Gonçalo Pestana. Em pares, Gonçalo Pestana e Paulo Afonso e Gonçalo Andrade e Carlos Nunes selaram o resultado final em 5-0.

Com a conquista do Campeonato Regional de Equipas da Associação de Ténis de Leiria, a Associação 20kms vai assim marcar presença no Campeonato Nacional de +45 (2ª divisão), que se disputa entre os dias 26 e 30 de junho, em Vale do Lobo, no Algarve.

Depois de no ano passado este grupo de jogadores ter assegurado a permanência do clube de Almeirim na 1ª divisão de +35, agora inicia a caminhada em +45 da melhor forma, com a conquista do título regional.