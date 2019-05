David Fonseca atua em Almeirim

É já no próximo dia 25 de maio que David Fonseca vai atuar no Cine Teatro de Almeirim. Os bilhetes custam entre 9,38 e 20,63.



Uma das grande novidade para 2019 residiu no facto de David Fonseca ter concebido para as apresentações a decorrer em teatros e auditórios, um novo conceito de espectáculo: “Radio Gemini_Closer”, um cruzamento do cinema e das imagens com a sua música, num concerto único que se propõe levar o público num percurso intimista pelo seu imaginário peculiar

David Fonseca é conhecido pelos seus espectáculos e pela sua performance fora-de-série que assume características explosivas e frenéticas perante as grandes multidões, nunca se sabendo exactamente o que poderá acontecer a seguir. Este “Radio Gemini_Closer” será uma oportunidade distinta para descobrir muitos dos caminhos secretos que este artista percorre através das suas composições e dos seus olhos, um filme interactivo em tempo real para acompanhar em conjunto com a sua performance ao vivo. Segundo David Fonseca, “há um lado imensamente pessoal nesta abordagem, mas talvez seja essa a magia de tocar ao vivo, de me revelar como raramente tenho oportunidade de fazer. Vai ser um espectáculo em cima de uma corda bamba entre imagens e sons, tão real e frágil como a vida, mas maior, mais alto e, se tudo correr bem, com confettis!”