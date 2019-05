Almeirim entre os 30 melhores no Rating Português

Foi apresentado nesta quarta-feira dia 7 de maio, na Fundação Calouste Gulbenkian, o Rating Municipal Português (RMP) 2019 da autoria do economista Paulo Caldas e Almeirim está no top30.

Neste rating foram avaliados 308 municípios portugueses, nos anos de 2016 e 2018, tendo cada município obtido uma posição no Ranking Global e no Ranking Regional, de acordo com os parâmetros de avaliação: Governação, Eficácia de Serviço ao Cidadão, Desenvolvimento Económico e Social e Sustentabilidade Financeira. Para o seu autor, este Rating pretende ser uma ferramenta que permita aos municípios portugueses estabelecer estratégias de intervenção que ultrapassem a simples gestão económico- financeira da autarquia. Os indicadores chave de desenvolvimento económico e social, a transparência e eficácia de governação e a responsabilidade e eficiência de serviço ao cidadão, nas suas dimensões económica e não económica, passam a ser o eixo fundamental da sua ação.



Almeirim está enquadrado na região do Alentejo, sub-região Lezíria do Tejo. No ano 2016 só Azambuja, da Lezíria do Tejo, aparece no Ranking Global (de todo o território nacional, continente e ilhas) dos 30 melhores municípios. Mas em 2018, a par da Azambuja, Almeirim já entra nesta corrida em 20ª posição, com um ranking de Sustentabilidade Financeira de 73,46.

No Ranking Global, a Lezíria do Tejo tem um município na lista dos 30 piores do país: Salvaterra de Magos na 285ª posição.

Analisando apenas a Região do Alentejo, apenas Azambuja da Lezíria do Tejo entra no Ranking dos 10 melhores municípios, com permanência nos dois anos em análise (2016 e 2018): de dimensão média, está na 25ª posição global, na 164ª posição de Governação, na 189ª posição na Eficácia no Serviço ao Cidadão, na 21ª posição no Desenvolvimento Económico e Social e na 11ª posição no Ranking da Sustentabilidade Económica.

Já no ranking dos 10 piores municípios da região do Alentejo, a Lezíria do Tejo só aparece referenciada uma vez em 2016 com o município de Salvaterra de Magos. Em 2018, aumentam os piores municípios na Lezíria do Tejo com a entrada de Alpiarça : 278ª posição geral, 63ª posição de Governação, 263ª posição na Eficácia de Serviço ao Cidadão, 150ª posição no Desenvolvimento Social e Económico e 293ª posição na Sustentabilidade Financeira.

Do resultado desta análise, Paulo Caldas salienta que a pequena dimensão do municípios é um fator inibidor da sua sustentabilidade. A velha questão do isolamento do interior do país mereceu a atenção do economista que salientou o fosso entre os municípios do litoral e os do interior do país e a “obrigatoriedade de políticas públicas para o desenvolvimento dos municípios do interior, nomeadamente as que se referem aos investimentos e a incentivos financeiros e outros para a fixação e atração das populações.” – pode ler-se no texto. Referiu ainda que o nível de desenvolvimento empresarial, inovação e emprego notáveis de algumas zonas do território, como a zona Norte e Centro, não determina globalmente a maior sustentabilidade (a gestão municipal, ao nível do serviço aos cidadãos e em termos de sustentabilidade financeira, é globalmente melhor nessas Regiões).