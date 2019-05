Quinzena da Enguia atinge novo máximo histórico

A Quinzena da Enguia de Benfica do Ribatejo chegou, este domingo, dia 5 maio, e foi atingido um novo record de enguias consumidas: 1,8 toneladas, depois de 1,5 toneladas em 2018 e 1,3 em 2017.



“No entanto as enguias continuam a ser o prato principal de alguns restaurantes desta freguesia. Por isso pode continuar a visitar-nos. No final o rescaldo é extraordinário. Venderam-se cerca de 1,8 toneladas de enguias e da conversa com alguns empresários houve dias de enchentes com almoços ate as 18h. Este valor representa um aumento de 20% em relação a 2018”, destacou Pedro Ribeiro nas redes sociais.



A certificação, já tinha anunciado o presidente, será o próximo passo.