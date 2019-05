Depois das facadas e pinturas … internamento compulsivo

A mulher que tentou esfaquear uma adolescente em Fazendas de Almeirim foi, no dia 6 de maio, internada compulsivamente por ordem da delegada de saúde.



O Almeirinense sabe que, a cidadã estrangeira foi levada de casa ao início da noite.



A mulher, que vive na rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, já esta segunda-feira tinha andado a incomodar vizinhos e aos gritos.



O episódio das facadas surge depois de dezenas de relatos de outros acontecimentos, tais como as pinturas num estabelecimento comercial. A mulher foi transportada pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim com escolta da GNR, que esteve no local a cumprir a ordem judicial de internamento.

(em atualização)