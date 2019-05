Festa da fotografia em Almeirim até domingo (VÍDEO)

A FotoFesta, festa da fotografia, que decorre até este domingo, 5 de maio, em Almeirim, numa organização da Descularte, trouxe na tarde deste sábado a Almeirim, o fotojornalista Luiz Carvalho, que deu uma conferência sobre fotojornalismo, na Igreja do Espírito Santo, local onde decorre a primeira iniciativa do género no concelho.



Durante a manhã o primeiro workshop, dado por Paulo Carlos, serviu para se saber mais sobre “Fotografia de Rua”. O presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, também marcou presença no festival

Este domingo a festa continua. Durante todo o dia pode tirar uma fotografia com a sua mãe, ou com os seus filhos, depois de ser maquilhado por Diogo Mascarenhas Andrade, ex-maquilhador da RTP e maquilhador da revista Playboy. A foto vai poder levar para casa totalmente grátis.

A iniciativa conta ainda com os fotógrafos Vítor Carvalho e José Bonito.