Veteranos de Almeirim carimbam acesso ao Nacional

A equipa de veteranos +45 da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim carimbou esta quarta-feira o acesso à final do Campeonato Regional de Equipas e com isso um lugar no Campeonato Nacional de Veteranos, onde marca assim presença no ano de estreia. A equipa almeirinense bateu o Centro Internacional de Ténis de Leiria na meia-final, por 5-0.

Num encontro disputado na terra batida do CIT Leiria, a equipa de ténis de Almeirim selou a passagem à final logo nos encontros de singulares com vitórias de José Rodrigues, Gonçalo Andrade e Gonçalo Pestana.

Nos encontros de pares, Gonçalo Pestana/José Rodrigues e Gonçalo Andrade/Carlos Nunes selaram o resultado final por 5-0.

Com o acesso à final do Campeonato Regional de Equipas, marcada para o 11 de maio, a equipa almeirinense garantiu já um lugar no Campeonato Nacional de Veteranos +45, depois de ter encerrado a participação no escalão anterior com uma participação na 1ª divisão.

A Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim vai defrontar a Scalténis, em hora e local ainda a definir pela Associação de Ténis de Leiria.