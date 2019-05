Passes baixam de preço

O Ministro das Finanças e pelo Secretário de Estado das Infraestruturas o contrato que permite à Lezíria do Tejo proceder a descontos nos passes das viagens no transporte ferroviário.

“A partir de hoje, dia 1 de maio, os habitantes da Lezíria do Tejo vão passar a usufruir de descontos nos passes no serviço público de transporte de passageiros, no âmbito Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART)”, anunciava a Comunidade mas há vários relatos de utilizadores que dizem que só no dia 2 entraram em vigor estes preços.

A redução vai ser aplicada nos transportes rodoviários e no transporte ferroviário.