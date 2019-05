Lezíria do Tejo promove 1ª feira de autores da região

Com o objetivo de promover o autor local, o livro e a leitura junto da comunidade da Lezíria do Tejo, vai realizar-se a FACIL – 1ª Feira do Autor da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

A Feira irá decorrer de 3 a 5 de maio, no jardim da Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim. A organização está a cargo da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), através da Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lezíria do Tejo (RIBLT).



A fAciL, designada por Feira do Autor da Comunidade Intermunicipal da Lezíria, será representada pelas Bibliotecas municipais pertencentes aos respectivos municípios integrantes da CIMLT, dirige-se @s autor@s destes 11 municípios que quiseram aderir, através de convite próprio, cabendo a organização à RIBLT – Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lezíria do Tejo.

Esta Feira pretende congregar num único espaço os livros editados pelos autores dos 11 municípios associados da CIMLT, dando assim oportunidade aos visitantes de conhecerem e adquirirem as obras, e também contactarem com os próprios autores, pois muitos deles estarão presentes no decorrer do evento. Além da vertente editorial e literária da FACIL, como as sessões de autógrafos e apresentações de livros, outras artes vão associar-se a esta iniciativa. Na Feira, os visitantes terão ainda a oportunidade de ver exposições de artes plásticas, momentos musicais, dança contemporânea e sessões de contos para crianças

Esta 1ª edição está a cargo do Município de Almeirim, sendo objectivo, ‘rodar’ pelos 11 Municípios, ao longo das edições, não se sabendo, ainda, qual será o próximo Município a acolher este evento, tão importante para a divulgação dos diversos trabalhos dos nossos autores.