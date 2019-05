“Foi o melhor torneio”

Quatro dias fantásticos onde 44 equipas portuguesas, três equipa espanholas e uma holandesa mostraram em campo como se joga futebol e o que melhor de há de futebol de formação na Europa no Escalão de Sub8 e de Sub11. O Sporting foi o grande vencedor em ambos os escalões. No escalão de Sub-8, o Sporting venceu o Benfica na final e no escalão de Sub11 o Sporting venceu o Farense.



“Milhares de pessoas estiveram presentes no torneio e em Almeirim numa clara demonstração da grandeza do Torneio. O Feedback obtido foi extremamente positivo e moralizador para a organização. A direção do Footkart presenteou todos os presentes com muitas novidades para esta edição demonstrando uma imaginação infindável e difícil de equiparar em organização de momentos inesquecíveis”, sublinha Vasco Carvalho a o ALMEIRINENSE.



“A parceria com a Caetano Auto Litoral foi um sucesso com a utilização de 10 viaturas no decurso do torneio de modo a possibilitar toda a dinâmica orgânica do torneio ao nível dos transportes. A bola do torneio na final veio num kart conduzido pelo Fintas. Tivemos a Madalena Gil a cantar o Hino Nacional à capela num momento único”, destacou o dirigente.



“Durante a tarde do dia 1 de maio tivemos, novamente, o momento do diacom a entrega de um vaso com uma flor por parte dos jogadores às respectivas mães e onde a emoção esteve presente de uma forma única em termos sentimentais”, fez referência Vasco Carvalho ao jornal.



O patrono do torneio, Prof. José Peseiro, esteve presente em todos os dias do torneio onde deu autógrafos, tirou selfies e confraternizou com todos os presentes.



Vasco Carvalho concluiu ainda que “tivemos o maior e melhor torneio de a história e com vontade de repetir para o próximo ano porque novas ideias não faltam.”