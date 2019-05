Inauguração com dia de sol na Arena d’Almeirim

Está a chegar o dia 1 de maio e a reinauguração da renovada Arena D’Almeirim. Este vai ser um novo espaço de comércio e tradição de Almeirim, onde ser podem realizar concertos, feiras, exposições e com espaços para comércio e tradição.

A reinauguração realiza-se de manhã e depois à tarde há corrida de toiros e as previsões do Instituto do Mar apontam para um dia cheio de sol e com temperaturas acima dos 20 graus.

“Dia 1 de maio todos os caminhos vão dar a Almeirim”, sublinha a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim.